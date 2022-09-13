«Мы можем изменить историю». Хави — о матче «Барселоны» с «Баварией»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

«Многое изменилось (с последнего матча команд. – Прим. «Чемпионата»), особенно наш менталитет. Новички также улучшили игру «Барселоны», а победы в сезоне вселяют уверенность. Мы взволнованы, мы можем выиграть эту игру и изменить историю».

Матч «Бавария» — «Барселона» пройдёт сегодня, 13 сентября, на «Альянц-Арене» в Мюнхене. Встреча начнётся в 22:00 мск. Отметим, что четыре последние игры между командами закончились победой «Баварии» с общим счётом 17:4.

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