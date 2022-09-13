Гол и ассист Дибалы — в видеообзоре победы «Ромы» над «Эмполи»

В 6-м туре итальянской Серии А сезона-2022/2023 «Эмполи» принимал «Рому». Встреча проходила на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи и завершилась победой римлян со счётом 2:1. Главным действующим лицом стал аргентинский форвард Пауло Дибала, который записал на свой счёт гол и результативную передачу.

На 17-й минуте матча аргентинский нападающий «Ромы» отметился взятием ворот — 1:0. На 43-й минуте «Эмполи» удалось отыграться. Однако последнее слово в матче осталось за римлянами. Победный мяч на 71-й минуте после навеса Дибалы забил английский нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам. В этой встрече также было удаление и нереализованный пенальти.

Таким образом, после шести сыгранных туров чемпионата Италии «Эмполи» занимает 16-е место, набрав четыре очка. «Рома» (13) — на пятом месте.