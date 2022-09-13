Фанаты «МЮ» жалеют, что клуб не подписал Арнаутовича. У Марко 6 голов в 6 матчах Серии А

Нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович демонстрирует хорошую результативность в чемпионате Испании. Австрийский футболист в шести матчах турнира забил шесть мячей, чем заставил болельщиков «Манчестер Юнайтед» сожалеть о его сорванном трансфере в их клуб.
«Возможно, «Манчестер Юнайтед» совершил ошибку, не подписав Марко Арнаутовича», — написал болельщик в «Твиттере».
«Не буду врать, «Манчестер Юнайтед» должен был купить Марко Арнаутовича. Он слишком хорош для «Болоньи», — ответил другой.
Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно «Болонья» отказалась отпускать 33-летнего Арнаутовича в «Манчестер Юнайтед» за € 9 млн. В нынешнем сезоне форвард является лучшим бомбардиром Серии А, опережая ближайших преследователей на два мяча.
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