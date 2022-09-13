«Атлетико» пытается снизить сумму выкупа за Антуана Гризманна

Мадридский «Атлетико» планирует оставить нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна в команде на полноценной основе, но клуб не собирается платить прописанные в качестве обязательных € 40 млн. Руководство «Атлетико» пытается договориться о снижении платы за 31-летнего футболиста. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Ранее стало известно, что наставник «Атлетико» Диего Симеоне вынужден выпускать Гризманна на поле лишь с 60-й минуты, ведь иначе активируется автоматическая сумма выкупа за футболиста. Арендное соглашение по Антуану между клубами истекает в конце сезона. «Атлетико» готов заплатить за Гризманна € 25 млн.
В нынешнем сезоне Гризманн в шести матчах во всех турнирах забил три гола. «Барселона» выкупила права на футболиста у «Атлетико» летом 2019 года за € 120 млн.
Видеообзор. «Атлетико М» — «Сельта». Испанская Примера 2022/2023. 5-й тур:
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