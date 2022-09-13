Раскрыта зарплата Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити»

Новичок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд является вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов клуба. Об этом сообщает The Sun. По сведениям источника, норвежский нападающий получает € 433 тыс. в неделю или € 22,5 млн в год.

Больше Холанда в «Манчестер Сити» получает лишь один футболист — полузащитник Кевин Де Брёйне. По контракту, заключённому в апреле 2021 года, бельгиец получает € 462 тыс. в неделю (€ 24 млн в год).

В восьми матчах за «Манчестер Сити» 22-летний Холанд забил 12 голов и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами подписано на пять лет. Эрлинг перешёл в команду из дортмундской «Боруссии».

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