Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Лиги чемпионов 13 сентября

Расписание матчей Лиги чемпионов 13 сентября
Комментарии

Во вторник, 13 сентября, состоится первый игровой день 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей сегодняшнего дня.

Лига чемпионов УЕФА. Расписание матчей группового этапа 13 сентября:

  • 19:45 мск. «Виктория Пльзень» (Чехия) – «Интер» (Италия);
  • 19:45 мск. «Спортинг» (Португалия) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) ;
  • 22:00 мск. «Бавария» (Германия) – «Барселона» (Испания);
  • 22:00 мск. «Ливерпуль» (Англия) – «Аякс» (Нидерланды);
  • 22:00 мск. «Порту» (Португалия) – «Брюгге» (Бельгия);
  • 22:00 мск. «Байер» (Германия) – «Атлетико» (Испания).

Напомним, в групповой стадии турнира принимают участие 32 команды. Из группы выходят по две лучшие команды, а третья команда отправляется в плей-офф Лиги Европы.

Левандовски против главной команды жизни. «Бавария» — «Барселона» в Лиге чемпионов. LIVE Левандовски против главной команды жизни. «Бавария» — «Барселона» в Лиге чемпионов. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022