Расписание матчей Лиги чемпионов 13 сентября

Во вторник, 13 сентября, состоится первый игровой день 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей сегодняшнего дня.

Лига чемпионов УЕФА. Расписание матчей группового этапа 13 сентября:

19:45 мск. «Виктория Пльзень» (Чехия) – «Интер» (Италия);

19:45 мск. «Спортинг» (Португалия) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) ;

22:00 мск. «Бавария» (Германия) – «Барселона» (Испания);

22:00 мск. «Ливерпуль» (Англия) – «Аякс» (Нидерланды);

22:00 мск. «Порту» (Португалия) – «Брюгге» (Бельгия);

22:00 мск. «Байер» (Германия) – «Атлетико» (Испания).

Напомним, в групповой стадии турнира принимают участие 32 команды. Из группы выходят по две лучшие команды, а третья команда отправляется в плей-офф Лиги Европы.