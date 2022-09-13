Расписание матчей Лиги чемпионов 13 сентября
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Во вторник, 13 сентября, состоится первый игровой день 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей сегодняшнего дня.
Лига чемпионов УЕФА. Расписание матчей группового этапа 13 сентября:
- 19:45 мск. «Виктория Пльзень» (Чехия) – «Интер» (Италия);
- 19:45 мск. «Спортинг» (Португалия) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) ;
- 22:00 мск. «Бавария» (Германия) – «Барселона» (Испания);
- 22:00 мск. «Ливерпуль» (Англия) – «Аякс» (Нидерланды);
- 22:00 мск. «Порту» (Португалия) – «Брюгге» (Бельгия);
- 22:00 мск. «Байер» (Германия) – «Атлетико» (Испания).
Напомним, в групповой стадии турнира принимают участие 32 команды. Из группы выходят по две лучшие команды, а третья команда отправляется в плей-офф Лиги Европы.
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