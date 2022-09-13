Защитник «Барселоны» Жюль Кунде раскрыл детали переговоров с Пепом Гвардиолой

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде вспомнил, как провёл разговор с тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Это случилось в первый сезон француза в «Севилье».

«В мой первый год в «Севилье» он (Хосеп Гвардиола. — Прим. «Чемпионата») позвонил мне. Пеп сказал мне, что ему нравится моя игра и он думает, что я подойду к его стилю.



«Я много говорил о футболе с ними (Хави и Гвардиолой. — Прим. «Чемпионата»). И это то, что мне нравится. Во-первых, в разговорах с ними я понял, что они оба видели, как я играю. Они прекрасно знали мои возможности. Они говорили не просто так. Это были очень точные разговоры», — приводит слова Кунде El Pais.

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