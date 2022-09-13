Источник: власти Башкортостана пытаются отсудить у «Уфы» 105 млн, в деле обвиняют Газизова

Акционерное общество «Региональный фонд» направило исковое заявление в адрес футбольного клуба «Уфа» с целью взыскания 105 миллионов 609 тысяч рублей. Соответствующее сообщение появилось на странице Арбитражного суда Республики Башкортостан. Телеграм-канал Mash Batash сообщает, что деньги, которые руководством республики направлялись на финансирование клуба, могли попасть в карман генерального директора команды Шамиля Газизова.
«В прошлом году Радий Хабиров (глава Башкортостана. — Прим. «Чемпионата») подписал план господдержки клуба. Только деньги, отправленные на зарплаты, налоги и выездные матчи, пропали. Исчезали, но не бесследно. Верхушка республики уверена: их потратил Шамиль Газизов на собственные хотелки. А значит, условия договора нарушены — кругленькую сумму потребовали назад, в бюджет», — пишет Mash.
В нынешнем сезоне «Уфа» выступает в Первой лиге. Ранее Газизов неоднократно сообщал о проблемах с финансированием у клуба.
- 13 сентября 2022
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