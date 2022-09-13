Лионель Месси определится со своим будущим не ранее 2023 года
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси в настоящее время не собирается определяться со своим будущим. 35-летний аргентинец собирается решить своё продолжение карьеры в 2023 году — сразу после чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что французский клуб готовит Месси новый контракт на два года. Текущий между сторонами истекает в конце сезона. Также появлялась информация, что форварда хочет вернуть «Барселона», в составе которой он провёл всю карьеру до перехода в «ПСЖ».
В текущем сезоне Лионель Месси провёл семь матчей в чемпионате Франции и набрал 10 баллов за результативность: забил три гола и отдал семь голевых передач.
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