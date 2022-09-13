Виллиан Роша: ЦСКА — один из самых важных клубов в России и Европе

Новичок ЦСКА Виллиан Роша высказался о своём переходе в московский клуб. По словам бразильского защитника, он не сомневался в решении подписать контракт с армейцами, ведь считает ЦСКА одним из самых важных клубов не только России, но и Европы.
«ЦСКА — один из самых важных клубов в России и Европе, поэтому у меня не было никаких сомнений при переходе. Я действительно доволен своим решением. Каждый день усердно работаю и приспосабливаюсь к философии клуба, чтобы мы могли вместе достигать наших целей в течение сезона.
Я много работал, чтобы вписаться в компанию своих новых товарищей по команде. Был очень рад возможности дебютировать за клуб, выйдя в стартовом составе. Думаю, дебют получился хорошим. Я чувствовал себя достаточно комфортно.
Меня очень здорово приняли в ЦСКА. Мойзес, Бруно Фукс, Макс и Влад сильно помогали мне в первые дни акклиматизироваться и влиться в коллектив. Это значительно облегчает адаптацию. К сожалению, я еще не успел посмотреть город, но уже чувствую себя здесь как дома», — приводит слова Игнатьева Sport24.
Напомним, Виллиан Роша подписал с ЦСКА контракт сроком на три года. В соглашении сторон прописана опция пролонгации контракта ещё на сезон.
- 13 сентября 2022
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