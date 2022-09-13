«Это сокровище, которое есть в «Ливерпуле». Хаби Алонсо — о Юргене Клоппе

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Хаби Алонсо высказался о главном тренере команды Юргене Клоппе.
«Равняюсь ли я в тренерстве на Клоппа? Абсолютно точно. Мне нравились мои игры против его «Боруссии», когда я был в «Реале» и «Баварии». Было видно, что он особенный. Я помню, когда он подписал контракт с «Ливерпулем», я сразу почувствовал, что он тот самый. Мы играли с «Ливерпулем» против «Майнца» в 2006 году, и в программке к матчу он упомянул, что его любимый стадион — «Энфилд». Это было у меня на уме.
Когда он подписал контракт с «Ливерпулем», я подумал: «Он всегда думал об этом, и он подходит для этой работы». После этого то, что он сделал, — это сокровище, которое есть у нас в «Ливерпуле», то, что построил Юрген, и вдохновение для игроков, для клуба, для болельщиков, для всех», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте.
Сумасшедшие промахи новичка «Ливерпуля» Нуньеса. Видеоролик:
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