Бывший тренер ЦСКА Бабаян возглавил «Астану»

Казахстанский клуб «Астана» объявил о назначении на пост наставника Григория Бабаяна, который ранее входил в тренерский штаб московского ЦСКА. Детали сотрудничества сторон не разглашаются.

Стоит напомнить, что Бабаян уже работал в «Астане» в период с 2012 по 2019 год. Сначала он был ассистентом тренера, а потом занимал должность наставника. Под его руководством команда пять раз выигрывала чемпионат Казахстана, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны. Максимальный результат в еврокубках – выход в 1/16 финала Лиги Европы и в групповой этап Лиги чемпионов.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Казахстана «Астана» набрала 37 очков в 19 матчах и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Актобе» на два очка.