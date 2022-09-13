Бывший тренер ЦСКА Бабаян возглавил «Астану»
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Казахстанский клуб «Астана» объявил о назначении на пост наставника Григория Бабаяна, который ранее входил в тренерский штаб московского ЦСКА. Детали сотрудничества сторон не разглашаются.
Стоит напомнить, что Бабаян уже работал в «Астане» в период с 2012 по 2019 год. Сначала он был ассистентом тренера, а потом занимал должность наставника. Под его руководством команда пять раз выигрывала чемпионат Казахстана, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны. Максимальный результат в еврокубках – выход в 1/16 финала Лиги Европы и в групповой этап Лиги чемпионов.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Казахстана «Астана» набрала 37 очков в 19 матчах и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Актобе» на два очка.
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