Рахимич: все хотели, чтобы Захарян уехал в «Челси». Но клубы Европы не желают рисковать

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич высказался о несостоявшемся переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«Очень сложный вопрос сейчас, кто может уехать. Тот же Захарян… Все бы хотели, но очень сложно, что европейская команда приобретёт российского футболиста. Это политический вопрос, а не спортивный. Может, кто-то и хочет, но из-за политики и всего никто не хочет рисковать. С Захаряном «Челси» не мог даже оплатить трансфер. Поэтому многие клубы не хотят», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым

46-летний Рахимич с 1999 по 2001 год был футболистом махачкалинского «Анжи» (92 матча, пять голов, три результативные передачи). Позднее он перешёл в московский ЦСКА, за который играл до окончания карьеры в 2014 году. В 346 матчах за армейцев Рахимич забил шесть голов и отдал 13 результативных передач. Вместе с ЦСКА футболист выиграл 17 трофеев, включая Кубок УЕФА (ныне — Лига Европы).



В настоящее время Рахимич работает в академии ЦСКА.

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