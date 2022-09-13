Рахимич: все хотели, чтобы Захарян уехал в «Челси». Но клубы Европы не желают рисковать

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич высказался о несостоявшемся переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».
«Очень сложный вопрос сейчас, кто может уехать. Тот же Захарян… Все бы хотели, но очень сложно, что европейская команда приобретёт российского футболиста. Это политический вопрос, а не спортивный. Может, кто-то и хочет, но из-за политики и всего никто не хочет рисковать. С Захаряном «Челси» не мог даже оплатить трансфер. Поэтому многие клубы не хотят», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым
46-летний Рахимич с 1999 по 2001 год был футболистом махачкалинского «Анжи» (92 матча, пять голов, три результативные передачи). Позднее он перешёл в московский ЦСКА, за который играл до окончания карьеры в 2014 году. В 346 матчах за армейцев Рахимич забил шесть голов и отдал 13 результативных передач. Вместе с ЦСКА футболист выиграл 17 трофеев, включая Кубок УЕФА (ныне — Лига Европы).
В настоящее время Рахимич работает в академии ЦСКА.
У «Спартака» катастрофа, а «Зенит» жесток. Обзор 9-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #18:
- 13 сентября 2022
-
15:21
-
15:18
-
15:11
-
15:00
-
14:58
-
14:40
-
14:37
-
14:30
-
14:27
-
14:23
-
14:15
-
14:10
-
13:38
-
13:32
-
13:24
-
13:24
-
13:16
-
13:13
-
12:59
-
12:45
-
12:39
-
12:17
-
12:08
-
12:06
-
12:00
-
11:54
-
11:42
-
11:34
-
11:15
-
11:00
-
10:40
-
10:29
-
10:19
-
10:10
-
09:55