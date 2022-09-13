Рахимич: надеюсь, скоро России позволят вернуться в еврокубки. Спорт должен объединять

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич высказался о последствиях после отстранения России от международных матчей.

«Без еврокубков очень сложно. Нет Европы, нет игр. Сейчас придумали Кубок, чтобы больше игр было. На мой взгляд, это правильно, чтобы хотя бы здесь играли. Надеюсь, что в скорейшее время позволят вернуться на европейскую арену. Спорт это спорт, не должно быть политики. Спорт должен объединять людей», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

46-летний Рахимич с 1999 по 2001 год был футболистом махачкалинского «Анжи» (92 матча, пять голов, три результативные передачи). Позднее он перешёл в московский ЦСКА, за который играл до окончания карьеры в 2014 году. В 346 матчах за армейцев Рахимич забил шесть голов и отдал 13 результативных передач. Вместе с ЦСКА футболист выиграл 17 трофеев, включая Кубок УЕФА (ныне — Лига Европы).



В настоящее время Рахимич работает в академии ЦСКА.

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