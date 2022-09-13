Юран признался, что вёл переговоры со «Спартаком» до прихода Абаскаля

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран признался, что вёл переговоры по поводу работы в «Спартаке» с экс-директором красно-белых Лукой Каттани. По словам Юрана, он даже встречался с представителями московского клуба, однако стороны не договорились. Позже команду возглавил испанец Гильермо Абаскаль.
«Не буду скрывать, у нас была встреча ещё до назначения испанца. Но не срослось. Каттани принял своё решение.
Готов ли возглавить «Спартак», если Абаскаля уволят? Естественно. Как я уже говорил, раньше я отказывался от этого, так как реально смотрю на вещи, был не готов. Нужен опыт, необходимо идти спокойно на двух ногах, а не хромать на одной. Это большая ответственность, великий клуб, большая армия болельщиков. Я там играл, знаю, что такое «ромбик». А вот сейчас уже у меня достаточно опыта, чтобы тренировать такую команду», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».
Напомним, последним местом работы Юрана стали подмосковные «Химки». Специалист покинул подмосковный клуб в августе 2022 года.
- 13 сентября 2022
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