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Источник: хавбек «МЮ» хочет покинуть клуб. Он не видит будущего в команде при тен Хаге

Источник: хавбек «МЮ» хочет покинуть клуб. Он не видит будущего в команде при тен Хаге
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри попросить клуб продать его, так как он не видит будущего в команде под руководством Эрика тен Хага. Об этом сообщает Team Talk.

20-летний Пельистри перешёл в «Манчестер Юнайтед» из уругвайского «Пеньяроля» в октябре 2020 года за € 8,5 млн. С января 2021-го Факундо выступал на правах аренды за испанский «Алавес», где за 35 матчей не отметился результативными действиями. Соглашение между Пельистри и «Манчестер Юнайтед» истекает в 2025 году.

Пельистри является действующим футболистом сборной Уругвая. Он дебютировал за национальную команду в январе 2022 года и провёл шесть матчей, отметившись тремя результативными передачами.

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