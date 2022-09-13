«Милан» начал переговоры о продлении контракта с Рафаэлом Леау

Полузащитник «Милана» Рафаэл Леау ведёт переговоры с командой о продлении контракта. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

«Несмотря на некоторые слухи о том, что переговоры о контракте зашли в тупик, «Милан» уже давно ведёт переговоры с Леау, и переговоры продолжатся в ближайшие месяцы — всё, что выходит за рамки этого, является спекуляцией.



Его контракт истекает в 2024 году, но клуб всегда отказывался от каких-либо предложений, поскольку у него есть оговорка об отступных в размере € 150 млн. Пока ситуация спокойная, но будущее решится следующим летом», — написал журналист.

В нынешнем сезоне 23-летний Леау в семи матчах во всех турнирах забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

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