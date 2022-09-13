В агентстве сообщили, сколько «Торпедо» готово было заплатить за Крисиуму из «Ботошани»

Стало известно, сколько московское «Торпедо» было готово заплатить за футболиста Матеуса Крисиуму из клуба «Ботошани». В агентстве JPF, представляющем интересы футболиста, сообщили о предложении «Торпедо» в размере $ 100 тыс.
«Матеус Крисиума мог перейти в московское «Торпедо». Московский клуб действительно делал предложение в размере 100 тысяч долларов, но румынский клуб хотел получить 200 тысяч долларов за игрока. Затем спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин покинул свой пост, с ним мы вели переговоры, и после его ухода связь с «Торпедо» была потеряна», — заявили в агентстве JPF Sports Agency корреспонденту «Чемпионата» Андрею Ирха.
«Торпедо» набрало одно очко в девяти матчах нового сезона РПЛ и занимает последнее место в турнирной таблице.
- 13 сентября 2022
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