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Защитник «Манчестер Сити» Аканджи признался, что раньше был фанатом «МЮ»

Защитник «Манчестер Сити» Аканджи признался, что раньше был фанатом «МЮ»
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Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи рассказал, что в детстве был поклонником «Манчестер Юнайтед».

«Я говорил, что в детстве был фанатом «Манчестер Юнайтед», но, когда ты достигаешь определённого уровня как игрок, ты перестаёшь быть фанатом, потому что ты играешь против таких клубов и не поддерживаешь его, как раньше. Меня тогда также спросили, какова моя цель. Я сказал, что со временем буду играть за лучший клуб мира. Из этого был сделан вывод, что я считал «Манчестер Юнайтед» лучшим клубом в мире, чего я никогда не говорил, но я действительно хотел однажды сыграть за них.

Когда я перешёл в «Базель», я играл в Лиге чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Когда идолы стали соперниками, я дошёл до того, что перестал быть фанатом и захотел делать свою работу достаточно хорошо, чтобы побеждать такие команды, как «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Аканджи Blick.

Самые результативные клубы в АПЛ. Видеоролик:

«Манчестер Сити» — «Боруссия». Эрлинг Холанд забудет три сезона в Дортмунде «Манчестер Сити» — «Боруссия». Эрлинг Холанд забудет три сезона в Дортмунде
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