Вингер «Ференцвароша» Черчесова зимой может продолжить карьеру в АПЛ
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Полузащитник «Ференцвароша» Адама Траоре входит в сферу интересов «Эвертона». Английский клуб в зимнее трансферное окно может попытаться подписать 27-летнего малийского футболиста. Об этом сообщает Calciomercato.com
Адама Траоре стал футболистом венгерского клуба в июле 2022 года, перейдя из молдавского «Шерифа» за € 2 млн. В 14 матчах за «Ференцварош» Адама забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.
Напомним, «Ференцварош» тренирует российский специалист Станислав Черчесов. Под его руководством команда в шести матчах чемпионата одержала шесть побед и уверенно занимает первую строчку турнирной таблицы.
Самые яркие покеры в АПЛ. Видеоролик:
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