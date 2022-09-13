Вингер «Ференцвароша» Черчесова зимой может продолжить карьеру в АПЛ

Полузащитник «Ференцвароша» Адама Траоре входит в сферу интересов «Эвертона». Английский клуб в зимнее трансферное окно может попытаться подписать 27-летнего малийского футболиста. Об этом сообщает Calciomercato.com

Адама Траоре стал футболистом венгерского клуба в июле 2022 года, перейдя из молдавского «Шерифа» за € 2 млн. В 14 матчах за «Ференцварош» Адама забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

Напомним, «Ференцварош» тренирует российский специалист Станислав Черчесов. Под его руководством команда в шести матчах чемпионата одержала шесть побед и уверенно занимает первую строчку турнирной таблицы.

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