Кечинов: не думаю, что в «Спартаке» с Сергеем Юраном было бы хуже, чем при Абаскале

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на слова тренера Сергея Юрана. Специалист признался, что вёл переговоры с московским клубом до прихода Гильермо Абаскаля.

«А сейчас в «Спартаке» порядок? Как бы было в «Спартаке», если бы пришёл Юран? Я знаю Сергея. Не думаю, что было бы хуже, чем при Абаскале. Уверен, что дисциплина у него была бы на высочайшем уровне. Это немаловажную роль играет в футболе. Думаю, и игру бы он поставил. Мы видели, как Сергей Юран работал последний сезон в «Химках». Команда была очень играющая. Смотрел в этом сезоне игры «Химок» при Юране: та же игра с «Зенитом», где «Химки» ни в чём не уступали, где-то были даже лучше. Думаю, что хуже точно не было бы», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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