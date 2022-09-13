«Это невероятный игрок и человек». Гюндоган — о Холанде
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о нападающем команды Эрлинге Холанде.
«У него очень светлое будущее. В ближайшие годы Эрлинг покажет нам гораздо больше. Клуб подписал невероятного игрока и невероятного человека», — приводит слова Гюндогана пресс-служба «Манчестер Сити» в «Твиттере».
Ранее стало известно, что 22-летний Холанд является вторым самым высокооплачиваемым футболистом «Манчестер Сити» после полузащитника Кевина Де Брёйне.
В восьми матчах за «Манчестер Сити» Холанд забил 12 голов и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами подписано на пять лет. Эрлинг перешёл в команду из дортмундской «Боруссии».
Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед». Видеоролик:
Новость по темеРаскрыта зарплата Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити»
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