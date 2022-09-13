Ансу Фати — о «десятке» на спине: номер, который вошёл в историю «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати рассказал о 10-м номере на футболке, который достался ему после ухода форварда Лионеля Месси.
«Мне очень нравится эта футболка. Для меня это честь, и я хочу поблагодарить клуб за предоставленную мне возможность носить этот великолепный номер, который вошёл в историю. Это заставляет меня работать и совершенствовать себя день за днём и год за годом», — приводит слова Ансу Фати Mundo Deportivo.
19-летний Фати — воспитанник «Барселоны». В нынешнем сезоне нападающий в шести матчах во всех турнирах забил два гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.
Видеообзор. «Кадис» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 5-й тур:
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