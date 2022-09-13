Гаджи Гаджиев: Юран спокойно мог бы работать в топовых клубах, как и в «Спартаке»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал слова специалиста Сергея Юрана. Тренер заявил, что вёл переговоры со «Спартаком» до прихода в команду Гильермо Абаскаля.
«Я хорошо знаю Сергея Юрана, мы с ним вместе работали. То, как он работал в «СКА-Хабаровск», «Химках», говорит о том, что Юран провёл добротную работу в этих клубах. Жизнь показала, что его увольнение из «Химок» было неоправданным. Если обеспечивается результат, команда развивается, становится лучше, то руководителям клуба надо было умерить свои личные амбиции и дать Сергею возможность доработать до конца сезона. Сложно ответить, смог бы Юран хорошо работать в «Спартаке», потому что московский клуб — это всё-таки другой уровень, но в то же время сказать нет тоже нельзя. Сергей показывал результат в предыдущих командах. Думаю, он мог бы спокойно и нормально работать в топовых клубах, как и в «Спартаке», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
У «Спартака» катастрофа, а «Зенит» жесток. Обзор 9-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #18:
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