Пьянич: нет зла на российских футболистов. Но если все выступили против РФ, то и мы должны

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич раскритиковал решение футбольных властей страны согласиться на поездку сборной в Россию для проведения товарищеского матча с местной национальной командой.
«УЕФА и ФИФА отстранили россиян. Весь мир страдает из-за сложившейся ситуации, а Босния должна первой сделать шаг навстречу? Мы произведём плохое впечатление.
Я не держу зла на российских футболистов, но если все решили выступить против России, то мы тоже должны это сделать», — приводит слова Пьянича DAZN.
Товарищеский матч между сборными России и Боснии и Герцеговины пройдёт 19 ноября в Санкт-Петербурге. УЕФА не выступил против проведения подобной встречи. Однако ранее СМИ сообщили, что некоторые боснийские игроки, в том числе и Пьянич, отказываются играть с Россией.
- 13 сентября 2022
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