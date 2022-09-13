Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пьянич: нет зла на российских футболистов. Но если все выступили против РФ, то и мы должны

Пьянич: нет зла на российских футболистов. Но если все выступили против РФ, то и мы должны
Комментарии

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич раскритиковал решение футбольных властей страны согласиться на поездку сборной в Россию для проведения товарищеского матча с местной национальной командой.

«УЕФА и ФИФА отстранили россиян. Весь мир страдает из-за сложившейся ситуации, а Босния должна первой сделать шаг навстречу? Мы произведём плохое впечатление.

Я не держу зла на российских футболистов, но если все решили выступить против России, то мы тоже должны это сделать», — приводит слова Пьянича DAZN.

Товарищеский матч между сборными России и Боснии и Герцеговины пройдёт 19 ноября в Санкт-Петербурге. УЕФА не выступил против проведения подобной встречи. Однако ранее СМИ сообщили, что некоторые боснийские игроки, в том числе и Пьянич, отказываются играть с Россией.

Сборная России возвращается к международным матчам! Даже сыграем с участником ЧМ-2022 Сборная России возвращается к международным матчам! Даже сыграем с участником ЧМ-2022
«Надо показать, что мы живы». Карпин объяснил возвращение сборной России и её новый состав «Надо показать, что мы живы». Карпин объяснил возвращение сборной России и её новый состав
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022