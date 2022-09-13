«Динамо» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Московское «Динамо» и грозненский «Ахмат» объявили стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа Кубка России. Игра состоится сегодня, 13 сентября, в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.

Примечательно, что в стартовом составе «Динамо» выйдет Муми Николя Брис Нгамалё, который перешёл в команду всего пять дней назад из швейцарского «Янг Бойз». Также с первых минут выйдет недавно подписанный Матиас Норманн.

Стартовый состав «Динамо»: Лещук, Лаксальт, Фернандес, Сазонов, Даса, Кутицкий, Норманн, Нгамалё, Лесовой, Гладышев, Смолов.

Стартовый состав «Ахмата»: Опарин, Журавлёв, Семёнов, Богосавац, Карапузов, Камилов, Ильин, Олейников, Фольмер, Садулаев, Конате.

Напомним, после 1-го тура «Динамо» имеет в своём активе ноль очков, «Ахмат» — три очка.