«Пари НН» в серии пенальти обыграл «Химки» в Кубке России

Сегодня, 13 сентября, на стадионе «Нижний Новгород» состоялся матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России Пути РПЛ группы А. Местный «Пари НН» играл с подмосковными «Химками». Основное время матча завершилось ничьей — 1:1, по пенальти точнее оказались хозяева — 5:3.
Первый гол в матче в его концовке забил нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов. Практически сразу гости ответили своим: отличился хавбек Денис Глушаков. На 87-й минуте «Химки» остались в меньшинстве после удаления Ильи Камышева.
Пенальти (промахи):
«Химки»: Ломовицкий (спасение вратаря).
«Нижний Новгород» набрал пять очков и вышел на первое место в группе А Фонбет Кубка России. «Химки» (1) — третьи в квартете. Также в группе выступают «Краснодар» (3) и московский «Локомотив» (0).
Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым, ассистентами судьи были Андрей Веретёшкин, Роман Милюченко; резервным судьёй – Игорь Низовцев; арбитром VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Егор Болховитин; инспектором – Алексей Резников.
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