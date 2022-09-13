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«Пари НН» — «Химки» 1:1 (5:3 пен), результат матча 2-го тура Пути РПЛ Кубка России 13 сентября 2022 года

«Пари НН» в серии пенальти обыграл «Химки» в Кубке России
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Сегодня, 13 сентября, на стадионе «Нижний Новгород» состоялся матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России Пути РПЛ группы А. Местный «Пари НН» играл с подмосковными «Химками». Основное время матча завершилось ничьей — 1:1, по пенальти точнее оказались хозяева — 5:3.

Первый гол в матче в его концовке забил нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов. Практически сразу гости ответили своим: отличился хавбек Денис Глушаков. На 87-й минуте «Химки» остались в меньшинстве после удаления Ильи Камышева.

Пенальти (промахи):

«Химки»: Ломовицкий (спасение вратаря).

«Нижний Новгород» набрал пять очков и вышел на первое место в группе А Фонбет Кубка России. «Химки» (1) — третьи в квартете. Также в группе выступают «Краснодар» (3) и московский «Локомотив» (0).

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым, ассистентами судьи были Андрей Веретёшкин, Роман Милюченко; резервным судьёй – Игорь Низовцев; арбитром VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Егор Болховитин; инспектором – Алексей Резников.

Фонбет Кубок России. Группа A
13 сентября 2022, вторник. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 1
5 : 3
Химки
Химки
1:0 Сулейманов – 83'   1:1 Глушаков – 85'
Удаления: нет / Камышев – 86'
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