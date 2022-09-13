Хаджи: «Спартаку» надо назначить Юрана в случае увольнения Абаскаля

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи рассказал, кого руководству красно-белых надо назначить на пост главного тренера в случае увольнения нынешнего наставника клуба Гильермо Абаскаля.
«В чём преимущество Юрана перед Абаскалем? Всё познаётся в сравнении. У Юрана победных регалий пока не было, как и у Абаскаля. К Сергею я отношусь хорошо — отличный парень. В наше время лучше назначать своего человека, который прошёл спартаковскую школу: знает, что такое спартаковская душа. Юран точно знает. Не очень понятно, чего ждать от Абаскаля дальше. «Спартаку» надо назначить Юрана в случае увольнения Абаскаля.
Следующий матч у «Спартака» – с «Локомотивом», который потерял немерено очков. Как мне кажется, тренера уволят у тех, кто проиграет», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 13 сентября 2022
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