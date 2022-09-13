Агент: если бы поездки на автобусе были проблемой для Ленини, он бы не поехал в Россию

Агент Пьер Фернандес, представляющий интересы новичка «Краснодара» полузащитника Кевина Ленини, рассказал о ходе переговоров с российским клубом, а также отметил, что футболист намерен отработать до конца свой контракт с «быками».



«Переговоры с «Краснодаром» прошли довольно просто, это очень профессиональный клуб. У нас не возникло никаких проблем.



Если бы поездки на автобусе были проблемой для Ленини, он бы не поехал в Россию и не перешёл в «Краснодар». Да, он в любой момент готов провести, условно, шесть часов в дороге, можете в этом не сомневаться. По итогу Кевин очень счастлив, что ему удалось перейти в «Краснодар», он понимает, насколько это большой клуб, и ему не терпится уже начать играть за новую команду.



Нет, Кевин не приостановит контракт. Ни единого шанса. Он играл в Португалии в маленьком клубе «Шавиш», и переход в «Краснодар» — возможность для него показать себя в большой команде. Кевин очень мотивирован и намерен отработать полностью свой трёхлетний контракт», — приводит слова Фернандеса «РБ Спорт».