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«Ливерпуль» — «Аякс»: текстовая онлайн-трансляция игры начнётся в 22:00 мск

«Ливерпуль» — «Аякс»: текстовая онлайн-трансляция игры начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 13 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и амстердамским «Аяксом». Команды будут играть на стадионе «Энфилд». Встреча начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

В 1-м туре английский клуб разгромно уступил «Наполи». В той игре неаполитанцы четыре раза раз поразили сетку ворот соперника, англичане смогли пробить голкипера итальянцев один раз. Команда Альфреда Шрёдера в первой для себя игре нового сезона Лиги чемпионов победила «Рейнджерс» со счётом 4:0.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.

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