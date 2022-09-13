«Ливерпуль» — «Аякс»: текстовая онлайн-трансляция игры начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 13 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и амстердамским «Аяксом». Команды будут играть на стадионе «Энфилд». Встреча начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.



В 1-м туре английский клуб разгромно уступил «Наполи». В той игре неаполитанцы четыре раза раз поразили сетку ворот соперника, англичане смогли пробить голкипера итальянцев один раз. Команда Альфреда Шрёдера в первой для себя игре нового сезона Лиги чемпионов победила «Рейнджерс» со счётом 4:0.



Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.