В «Пари НН» прокомментировали победу в матче с «Химками» в Кубке России

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал победу нижегородского клуба в матче с «Химками» в Кубке России. Команда Михаила Галактионова одержала победу в серии пенальти.

«Сегодня была хорошая игра, мы победили в серии пенальти. Могли победить и в основное время, но не получилось. Команда билась и боролась. Мы играли несколько экспериментальным составом, и хорошо, что смогли победить. Поздравляю всю команду с победой.



Спасибо большое нашим болельщикам, которые в будний день — в три часа дня — смогли найти время, чтобы поддержать команду родного края. На стадионе сегодня присутствовало почти пять тысяч болельщиков. Спасибо вам за поддержку», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.