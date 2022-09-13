В «Пари НН» прокомментировали победу в матче с «Химками» в Кубке России
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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал победу нижегородского клуба в матче с «Химками» в Кубке России. Команда Михаила Галактионова одержала победу в серии пенальти.
«Сегодня была хорошая игра, мы победили в серии пенальти. Могли победить и в основное время, но не получилось. Команда билась и боролась. Мы играли несколько экспериментальным составом, и хорошо, что смогли победить. Поздравляю всю команду с победой.
Спасибо большое нашим болельщикам, которые в будний день — в три часа дня — смогли найти время, чтобы поддержать команду родного края. На стадионе сегодня присутствовало почти пять тысяч болельщиков. Спасибо вам за поддержку», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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