Хосеп Гвардиола: тренеры переоценивают своё влияние. Игра принадлежит футболистам

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией» высказался о роли наставников в футболе.



«Дело не в том, что вы должны сделать, а в том, когда вы должны это сделать. Вот почему футбол такой сложный. Решения и скорость их принятия — это остаётся за игроками. Тренеры переоценивают своё влияние. Игра принадлежит футболистам, решения принимают они. Они могут демонстрировать свою игру и делать это столько, сколько захотят», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.



Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д состоится завтра, 14 сентября, на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Начало игры — в 22:00 мск.

Тренерские рекорды Хосепа Гвардиолы