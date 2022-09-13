Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хосеп Гвардиола: тренеры переоценивают своё влияние. Игра принадлежит футболистам

Хосеп Гвардиола: тренеры переоценивают своё влияние. Игра принадлежит футболистам
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией» высказался о роли наставников в футболе.

«Дело не в том, что вы должны сделать, а в том, когда вы должны это сделать. Вот почему футбол такой сложный. Решения и скорость их принятия — это остаётся за игроками. Тренеры переоценивают своё влияние. Игра принадлежит футболистам, решения принимают они. Они могут демонстрировать свою игру и делать это столько, сколько захотят», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д состоится завтра, 14 сентября, на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Начало игры — в 22:00 мск.

Тренерские рекорды Хосепа Гвардиолы

Новость по теме
Защитник «Барселоны» Жюль Кунде раскрыл детали переговоров с Пепом Гвардиолой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022