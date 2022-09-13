Гвардиола: Холанд может стать лучше. Он молод и голоден

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией» поделился мнением о нападающем «горожан» Эрлинге Холанде.



«Он молод и голоден. В индивидуальном плане он может стать лучше. Он может быть лучше, это точно. Налаживание связей с партнёрами и правильный выбор времени сделают его лучшим футболистом», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.



В нынешнем сезоне Холанд принял участие в шести матчах АПЛ, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу.



Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д состоится завтра, 14 сентября, на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Начало игры — в 22:00 мск.

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