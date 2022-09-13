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«Бавария» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск

«Бавария» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 13 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Барселоной». Команды будут играть на стадионе «Альянц-Арена». Встреча начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

В 1-м туре испанский клуб разгромно победил «Викторию Пльзень». В той игре каталонцы пять раз поразили сетку ворот соперника, чехи смогли пробить голкипера испанцев один раз. Команда Юлиана Нагельсмана в первой для себя игре нового сезона Лиги чемпионов победила «Интер» со счётом 2:0.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.

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