«Бавария» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск
Поделиться
Сегодня, 13 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Барселоной». Команды будут играть на стадионе «Альянц-Арена». Встреча начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
В 1-м туре испанский клуб разгромно победил «Викторию Пльзень». В той игре каталонцы пять раз поразили сетку ворот соперника, чехи смогли пробить голкипера испанцев один раз. Команда Юлиана Нагельсмана в первой для себя игре нового сезона Лиги чемпионов победила «Интер» со счётом 2:0.
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.
Комментарии
- 13 сентября 2022
-
20:32
-
20:17
-
20:17
-
20:08
-
19:59
-
19:57
-
19:53
-
19:50
-
19:45
-
19:42
-
19:26
-
19:26
-
19:16
-
19:14
-
19:11
-
18:59
-
18:57
-
18:57
-
18:48
-
18:30
-
18:27
-
18:15
-
18:11
-
18:06
-
18:00
-
17:56
-
17:44
-
17:30
-
17:24
-
17:15
-
17:05
-
16:42
-
16:30
-
16:19
-
16:05
Партнерский контент