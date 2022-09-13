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Защитник «Манчестер Сити» Менди оправдан по одному из обвинений в изнасиловании

Защитник «Манчестер Сити» Менди оправдан по одному из обвинений в изнасиловании
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Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди был оправдан по одному пункту обвинения в изнасиловании, сообщает Sky Sports.

Такое решение было вынесено в Королевском суде Честера. Менди оправдали по делу об изнасиловании 19-летней девушки, которое, как утверждает сторона обвинения, произошло 24 июля прошлого года в доме футболиста в графстве Чешир. Ранее девушка дала показания, которые полностью совпали с рассказом другой предполагаемой жертвы изнасилования.

Судья Стивен Эверетт снял этот эпизод с рассмотрения после того, как сторона обвинения не смогла предоставить дополнительных доказательств вины Менди. Защитник продолжает находиться под следствием по обвинению в других многочисленных преступлениях на сексуальной почве и по-прежнему отрицает свою вину.

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