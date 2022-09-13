Мюллер: надеюсь, «Бавария» покажет Левандовскому, что его уход в «Барселону» был ошибкой

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной» высказался об обстановке в немецкой команде после ухода нападающего Роберта Левандовского в каталонский клуб.



«Мы лишились его качеств, но у каждого игрока свои качества. Мы многое приобрели и изменились. Конечно, у нас будут ситуации во время матчей, когда болельщики будут говорить: «О, верните Левандовского». Но я уверен, что будут и противоположные. Роберт — прекрасный футболист, отличный человек. Но я надеюсь, что мы сможем показать ему, что его уход из «Баварии» был ошибкой», — приводит слова Мюллера Sport.es.

Матч «Бавария» — «Барселона» состоится сегодня, 13 сентября, в Мюнхене. Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

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