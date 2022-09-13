Первая лига объявила своего нового партнёра

Футбольная национальная лига подписала договор о партнёрстве с «Газпромбанком». Согласно договору банк становится официальным партнёром Мелбет Первой лиги в сезоне 2022/2023.



В рамках сотрудничества будет запущен «Индекс Газпромбанка» — система ранжирования, позволяющая определить команды, которые демонстрируют самый яркий атакующий футбол.



Новая система включает уже знакомый индекс зрелищной игры, впервые подсчитанный в этом году по итогам прошлого сезона, и индекс активных болельщиков. Для формирования индекса зрелищной игры за основу будут взяты статистические показатели: голы, удары по воротам, передачи в последнюю треть поля, отборы и подборы в последней трети, передачи в штрафную площадь и интенсивность прессинга.



Индекс активных болельщиков будет складываться из результатов интерактивной онлайн-викторины на специальном лендинге: отвечая правильно на вопросы по каждому матчу тура, участники заработают баллы в пользу любимой команды. Таким образом, повлиять на место в «Индексе Газпромбанка» сможет и футбольная команда, и её болельщики.