«Динамо» обыграло «Ахмат» в домашнем матче Кубка России

В матче группового этапа Кубка России «Динамо» принимало грозненский «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 10-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Динамо» Фёдор Смолов. Результативную передачу отдал форвард московской команды Ярослав Гладышев. Через семь минут полузащитник «Ахмата» Иван Олейников сравнял счёт, забив гол после передачи нападающего грозненцев Владимира Ильина. На 31-й минуте Гладышев установил итоговый счёт. Ассистентом в этом эпизоде выступил хавбек «Динамо» Даниил Лесовой.



Московское «Динамо» набрало три очка и поднялось на второе место в турнирной таблице группы С Кубка России сезона-2022/2023. Грозненский «Ахмат» (3) — на третьем месте. Лидером группы С является «Ростов» (3), замыкает квартет «Оренбург» (0).