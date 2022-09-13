Тренер «Ахмата» считает, что зрителям должна была понравиться кубковая игра с «Динамо»

Главный тренер «Ахмата» Юрий Нагайцев прокомментировал результат матча 2-го тура Кубка России с «Динамо». Грозненский клуб потерпел поражение со счётом 1:2.

«Обоюдоострая игра, мы бежали вперёд, соперник бежал вперёд. Думаю, зрителям понравилось. Могли сравнять счёт, но это Кубок — вся борьба впереди. Главное, что мы сделали плановые замены. Спокойно готовимся к следующей игре», — передаёт слова Нагайцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Голами в составе бело-голубых отличились Ярослав Гладышев и Фёдор Смолов.

Московское «Динамо» набрало три очка и поднялось на второе место в турнирной таблице группы С Кубка России сезона-2022/2023. Грозненский «Ахмат» (3) — на третьем месте. Лидером группы С является «Ростов» (3), замыкает квартет «Оренбург» (0).