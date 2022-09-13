Йоканович прокомментировал победу «Динамо» в кубковом матче с «Ахматом»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал результат матча 2-го тура Кубка России с «Ахматом», в котором бело-голубые одержали победу со счётом 2:1.

«Интересная игра, пусть и не так много зрителей на матче. Создали много моментов, стоит отметить качественную защиту. Могли забить больше и увеличить разницу в счёте», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Голами в составе бело-голубых отличились Ярослав Гладышев и Фёдор Смолов.



Московское «Динамо» набрало три очка и поднялось на второе место в турнирной таблице группы С Кубка России сезона-2022/2023. Грозненский «Ахмат» (3) — на третьем месте. Лидером группы С является «Ростов» (3), замыкает квартет «Оренбург» (0).