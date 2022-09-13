Матиас Норманн рассказал о самочувствии после матча Кубка России «Динамо» — «Ахмат»

Полузащитник московского «Динамо» Матиас Норманн рассказал о состоянии после матча группового этапа Кубка России с грозненским «Ахматом» (2:1). Напомним, норвежский футболист был заменён в первом тайме встречи из-за повреждения.

«Как себя чувствую? Всё хорошо», — передаёт слова Норманна корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, 6 сентября полузащитник «Ростова» Норманн перешёл в «Динамо». Соглашение об аренде норвежского футболиста подписано сроком на один год.

Московское «Динамо» набрало три очка и поднялось на второе место в турнирной таблице группы С Кубка России сезона-2022/2023. Грозненский «Ахмат» (3) — на третьем месте. Лидером группы С является «Ростов» (3), замыкает квартет «Оренбург» (0).