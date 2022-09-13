Игрок «Ахмата» Трошечкин: отставка Талалаева вызвала удивление, как и у всей команды

Полузащитник грозненского «Ахмата» Александр Трошечкин высказался об отставке Андрея Талалаева с поста главного тренера клуба.

«Отставка Талалаева вызвала удивление, как и у всей команды. Списывались ли мы после отставки? Он жил с нами в отеле, даже виделись. Как он объяснил свой уход? Это же решение руководства клуба. Наверное, из-за результата конкретно в предыдущем матче. Мы проиграли две домашние игры: «Крыльям Советов», «Пари НН». Всё то, что могло произойти плохое с командой, наверное, произошло: начиная от красной карточки вратаря, заканчивая поскальзыванием на пенальти. Не мы решаем в данном случае, а руководство», — передаёт слова Трошечкина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.