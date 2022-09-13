Нгамалё высказался о дебюте за «Динамо»
Поделиться
Полузащитник «Динамо» Муми Нгамалё высказался о дебюте за московский клуб. Камерунец принял участие в матче 2-го тура группы С Кубка России с «Ахматом». Бело-голубые одержали победу со счётом 2:1.
«Чувствую себя хорошо. Я рад провести первую игру за «Динамо». Команда, тренерский штаб, персонал — все помогают адаптироваться мне как можно быстрее. Все отлично меня встретили. Тут хорошая атмосфера и крутой стадион — это самое главное для футболиста.
Сегодня сыграл почти полный матч. Пока мне нужно время, чтобы влиться в команду и адаптироваться к футболу «Динамо». Я уверен, что привыкну очень скоро. Возможно, нужна пара дней. Думаю, всё будет хорошо», — передаёт слова Нгамалё корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Комментарии
- 13 сентября 2022
-
22:50
-
22:50
-
22:47
-
22:37
-
22:35
-
22:10
-
21:48
-
21:46
-
21:41
-
21:35
-
21:34
-
21:15
-
21:08
-
21:05
-
21:02
-
20:58
-
20:45
-
20:43
-
20:32
-
20:17
-
20:17
-
20:08
-
19:59
-
19:57
-
19:53
-
19:50
-
19:45
-
19:42
-
19:26
-
19:26
-
19:16
-
19:14
-
19:11
-
18:59
-
18:57
Партнерский контент