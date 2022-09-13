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Нгамалё высказался о дебюте за «Динамо»

Нгамалё высказался о дебюте за «Динамо»
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Полузащитник «Динамо» Муми Нгамалё высказался о дебюте за московский клуб. Камерунец принял участие в матче 2-го тура группы С Кубка России с «Ахматом». Бело-голубые одержали победу со счётом 2:1.

«Чувствую себя хорошо. Я рад провести первую игру за «Динамо». Команда, тренерский штаб, персонал — все помогают адаптироваться мне как можно быстрее. Все отлично меня встретили. Тут хорошая атмосфера и крутой стадион — это самое главное для футболиста.

Сегодня сыграл почти полный матч. Пока мне нужно время, чтобы влиться в команду и адаптироваться к футболу «Динамо». Я уверен, что привыкну очень скоро. Возможно, нужна пара дней. Думаю, всё будет хорошо», — передаёт слова Нгамалё корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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