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Гладышев считает, что «Динамо» должно было обыграть «Ахмат» в Кубке с крупным счётом

Гладышев считает, что «Динамо» должно было обыграть «Ахмат» в Кубке с крупным счётом
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Нападающий столичного «Динамо» Ярослав Гладышев прокомментировал выступление команды в матче группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 с грозненским «Ахматом» (2:1).

«Много чего получалось у нас в первом тайме — должны были забивать минимум три-четыре мяча, но где-то не хватило концентрации. Плохо реализовали свои моменты», — передаёт слова Гладышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Московское «Динамо» набрало три очка и поднялось на второе место в турнирной таблице группы С Кубка России сезона-2022/2023. Грозненский «Ахмат» (3) — на третьем месте. Лидером группы С является «Ростов» (3), замыкает квартет «Оренбург» (0). Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак».

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