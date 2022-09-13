Гладышев считает, что «Динамо» должно было обыграть «Ахмат» в Кубке с крупным счётом
Поделиться
Нападающий столичного «Динамо» Ярослав Гладышев прокомментировал выступление команды в матче группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 с грозненским «Ахматом» (2:1).
«Много чего получалось у нас в первом тайме — должны были забивать минимум три-четыре мяча, но где-то не хватило концентрации. Плохо реализовали свои моменты», — передаёт слова Гладышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Московское «Динамо» набрало три очка и поднялось на второе место в турнирной таблице группы С Кубка России сезона-2022/2023. Грозненский «Ахмат» (3) — на третьем месте. Лидером группы С является «Ростов» (3), замыкает квартет «Оренбург» (0). Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак».
Комментарии
- 13 сентября 2022
-
22:50
-
22:50
-
22:47
-
22:37
-
22:35
-
22:10
-
21:48
-
21:46
-
21:41
-
21:35
-
21:34
-
21:15
-
21:08
-
21:05
-
21:02
-
20:58
-
20:45
-
20:43
-
20:32
-
20:17
-
20:17
-
20:08
-
19:59
-
19:57
-
19:53
-
19:50
-
19:45
-
19:42
-
19:26
-
19:26
-
19:16
-
19:14
-
19:11
-
18:59
-
18:57
Партнерский контент