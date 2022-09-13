«Динамо» побеждало «Ахмат», Медведева наблюдала с трибуны. Фото с матча Кубка России

В матче группового этапа Кубка России «Динамо» принимало грозненский «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 10-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Динамо» Фёдор Смолов. Результативную передачу отдал форвард московской команды Ярослав Гладышев. Через семь минут полузащитник «Ахмата» Иван Олейников сравнял счёт, забив гол после передачи нападающего грозненцев Владимира Ильина. На 31-й минуте Гладышев установил итоговый счёт. Ассистентом в этом эпизоде выступил хавбек «Динамо» Даниил Лесовой.



Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Ахмат» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал результат матча 2-го тура Кубка России с «Ахматом», в котором бело-голубые одержали победу со счётом 2:1.



«Интересная игра, пусть и не так много зрителей на матче. Создали много моментов, стоит отметить качественную защиту. Могли забить больше и увеличить разницу в счёте», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.