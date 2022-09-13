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«Интер» уверенно обыграл «Викторию Пльзень» в матче Лиги чемпионов

«Интер» уверенно обыграл «Викторию Пльзень» в матче Лиги чемпионов
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В матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Виктория Пльзень» принимала миланский «Интер». Встреча прошла на стадионе «Дусан Арена — Места Плзне» в городе Пльзень (Чехия) и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

На 20-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Интера» Эдин Джеко. На 61-й минуте главный арбитр показал прямую красную карточку полузащитнику «Виктории» Павлу Бухе, после чего хозяева остались в меньшинстве. На 70-й минуте защитник Дензел Думфрис упрочил преимущество гостей в счёте.

Миланский «Интер» набрал три очка и занимает третье место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. Пльзеньская «Виктория» (0) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе С являются «Барселона» (3) и «Бавария» (3).

Лига чемпионов. Группа C. 2-й тур
13 сентября 2022, вторник. 19:45 МСК
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Джеко – 20'   0:2 Думфрис – 70'
Удаления: Буха – 61' / нет
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