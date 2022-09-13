Гладышев рассказал о состоянии Норманна после критики Федерации футбола Норвегии

Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев высказался об эмоциональном состоянии норвежского полузащитника Матиаса Норманна после критики со стороны Федерации футбола Норвегии.

«Я спросил у Норманна, как он. Ответил, что нормально. Немного побаливает. Будем ждать МРТ. Надеюсь, всё будет хорошо. Не поник ли он, что на него обрушилась Федерация футбола Норвегии? Эмоционально он нормально выглядит», — передаёт слова Гладышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, летом 2021 года Норманн на правах аренды перешёл из «Ростова» в «Норвич». В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги норвежский полузащитник в 15 матчах в составе «Ростова» стал автором одного забитого мяча и одной голевой передачи. До перехода в «Ростов» в 2018 году Норманн выступал за клуб английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион».