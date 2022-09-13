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Дмитрий Гафин подвёл итоги трансферной кампании «Динамо»

Дмитрий Гафин подвёл итоги трансферной кампании «Динамо»
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подвёл итоги трансферной кампании московского клуба.

«Мы выполнили свои задачи. Команду покинули ведущие игроки защиты и полузащиты. Мы заменили их новыми футболистами. Надеюсь, новички быстро интегрируются, адаптируются и заиграют в тот футбол, который хочет видеть главный тренер», — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В минувшее трансферное окно стан команды Славиши Йокановича пополнили Эли Даса, Маттиас Норманн, Николас Маричаль, Муми Нгамалё и Роберто Фернандес. Из аренды в клуб вернулся Лука Гагнидзе. Сегодня бело-голубые обыграли «Ахмат» в Кубке России со счётом 2:1. Голами отметились Фёдор Смолов и Ярослав Гладышев.

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