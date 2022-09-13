В «Динамо» оценили результаты команды по итогам девяти туров в РПЛ

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о выступлениях команды на старте сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Всегда может быть лучше. Мы понимаем, что те условия, в которых работает главный тренер, далеки от оптимальных. Трудно работать, когда у тебя уходят ключевые футболисты. Были игры, где мы явно недобрали свои очки. Были игры, в которых мы проявляли характер и побеждали. Думаю, что прошедший период чемпионата можно оценить как нормальный», — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Московское «Динамо» в девяти матчах набрало 16 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Зенит» (23).