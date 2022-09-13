Александр Мостовой объяснил, с чем связано большое количество отставок в новом сезоне РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о тренерских отставках в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«С чем связано большое количество отставок в РПЛ? Общий уровень чемпионата упал. Все начали хоть немного понимать, что нет ничего сверхъестественного. Многие же думают, что пришёл тренер и сразу что-то сделал или придумал… В футболе всё давно придумано — не надо изобретать велосипед. Простой пример — немцы в «Локомотиве». Они пришли со своей стратегией. Ребята, вы у себя эти стратегии применяйте. У нас и до вас люди играли в футбол, и во время, и после будут играть.



Отставки? Есть какие-то личные причины. Например, никто не поймёт, почему был уволен Юран из «Химок». В чём секрет? Никто же не говорит нам. И сам Юран избегает ответа на вопрос. Когда играл в Испании, тоже бывали случаи, что тренера убирали — через неделю уже в новой команде. Я сторонник того, что если тебя уволили, то в этом сезоне ты не можешь больше никого тренировать. Как же так можно… У футболистов есть окна. А у тренеров? Ну это же не очень нормально», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.